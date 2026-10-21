S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransDigm Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde die TransDigm Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TransDigm Group-Aktie bei 262,86 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die TransDigm Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,804 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 348,55 USD, da sich der Wert eines TransDigm Group-Anteils am 20.10.2026 auf 1 143,06 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +334,86 Prozent.

TransDigm Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at