TransDigm Group Aktie
WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003
|Langfristige Anlage
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransDigm Group-Investment von vor einem Jahr verloren
Die TransDigm Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das TransDigm Group-Papier an diesem Tag 1 318,02 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die TransDigm Group-Aktie investiert hat, hat nun 0,759 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TransDigm Group-Aktie auf 1 099,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 834,43 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 16,56 Prozent.
TransDigm Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 61,35 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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