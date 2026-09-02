TransDigm Group Aktie
WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003
|Lukrative TransDigm Group-Anlage?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransDigm Group von vor einem Jahr verloren
Am 02.09.2025 wurde die TransDigm Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen TransDigm Group-Anteile an diesem Tag bei 1 304,88 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TransDigm Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,077 TransDigm Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 1 155,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,57 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 11,43 Prozent.
TransDigm Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 64,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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