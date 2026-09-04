Trimble Navigation Aktie

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WKN: 882295 / ISIN: US8962391004

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Performance unter der Lupe 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Trimble Navigation-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Trimble Navigation-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Trimble Navigation-Aktie letztlich bei 27,43 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,646 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 60,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 219,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 119,10 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Trimble Navigation bezifferte sich zuletzt auf 13,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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