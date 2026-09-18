S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Trimble Navigation-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Trimble Navigation-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Trimble Navigation-Papiers betrug an diesem Tag 52,12 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, hätte er nun 191,865 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 10 999,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57,33 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,00 Prozent.

Der Börsenwert von Trimble Navigation belief sich zuletzt auf 13,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at