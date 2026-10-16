Trimble Navigation Aktie

Trimble Navigation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882295 / ISIN: US8962391004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Trimble Navigation-Anlage? 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trimble Navigation-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Trimble Navigation-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Trimble Navigation-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Trimble Navigation-Papiers betrug an diesem Tag 50,70 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trimble Navigation-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,972 Trimble Navigation-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Trimble Navigation-Aktie auf 60,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,26 USD wert. Damit wäre die Investition 20,26 Prozent mehr wert.

Alle Trimble Navigation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Trimble Navigation

mehr Nachrichten

Analysen zu Trimble Navigation

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Trimble Navigation 52,82 -2,44% Trimble Navigation

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen