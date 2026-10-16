S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trimble Navigation-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Trimble Navigation-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Trimble Navigation-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Trimble Navigation-Papiers betrug an diesem Tag 50,70 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trimble Navigation-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,972 Trimble Navigation-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Trimble Navigation-Aktie auf 60,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,26 USD wert. Damit wäre die Investition 20,26 Prozent mehr wert.

Alle Trimble Navigation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at