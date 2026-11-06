S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trimble Navigation von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Trimble Navigation gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Trimble Navigation-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 78,82 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,269 Trimble Navigation-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 68,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,64 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 31,95 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Trimble Navigation zuletzt 12,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at