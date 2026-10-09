Trimble Navigation Aktie

Trimble Navigation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882295 / ISIN: US8962391004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Trimble Navigation-Anlage? 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trimble Navigation-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Trimble Navigation-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Trimble Navigation-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Trimble Navigation-Anteile bei 79,19 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 126,279 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 557,77 USD, da sich der Wert einer Trimble Navigation-Aktie am 08.10.2026 auf 59,85 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 24,42 Prozent.

Der Trimble Navigation-Wert an der Börse wurde auf 13,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Trimble Navigation

mehr Nachrichten

Analysen zu Trimble Navigation

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Trimble Navigation 53,54 0,49% Trimble Navigation

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:12 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen