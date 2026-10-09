S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trimble Navigation-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Trimble Navigation-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Trimble Navigation-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Trimble Navigation-Anteile bei 79,19 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 126,279 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 557,77 USD, da sich der Wert einer Trimble Navigation-Aktie am 08.10.2026 auf 59,85 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 24,42 Prozent.

Der Trimble Navigation-Wert an der Börse wurde auf 13,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at