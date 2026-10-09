Trimble Navigation Aktie
WKN: 882295 / ISIN: US8962391004
|Rentable Trimble Navigation-Anlage?
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trimble Navigation-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Trimble Navigation-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Trimble Navigation-Anteile bei 79,19 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 126,279 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 557,77 USD, da sich der Wert einer Trimble Navigation-Aktie am 08.10.2026 auf 59,85 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 24,42 Prozent.
Der Trimble Navigation-Wert an der Börse wurde auf 13,97 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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