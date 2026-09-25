Trimble Navigation Aktie

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WKN: 882295 / ISIN: US8962391004

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Trimble Navigation-Anlage im Blick 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Trimble Navigation von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Trimble Navigation-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Trimble Navigation-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 87,70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,140 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (57,69 USD), wäre die Investition nun 65,78 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,22 Prozent verkleinert.

Alle Trimble Navigation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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