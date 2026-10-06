S&P 500-Papier Twilio A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Twilio A von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Twilio A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 06.10.2025 wurde das Twilio A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 109,70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Twilio A-Papier investiert hätte, hätte er nun 91,158 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (300,91 USD), wäre die Investition nun 27 430,26 USD wert. Mit einer Performance von +174,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Twilio A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at