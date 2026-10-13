Twili a Aktie

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WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021

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Hochrechnung 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Papier Twilio A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Twilio A von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Twilio A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Twilio A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 55,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,799 Twilio A-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 508,56 USD, da sich der Wert eines Twilio A-Anteils am 12.10.2026 auf 282,66 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 408,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Twilio A bezifferte sich zuletzt auf 44,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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