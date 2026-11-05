Tyler Technologies Aktie
WKN: 917099 / ISIN: US9022521051
|Langfristige Performance
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tyler Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Tyler Technologies-Aktie statt. Der Schlusskurs der Tyler Technologies-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 154,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tyler Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 64,625 Tyler Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Tyler Technologies-Aktie auf 423,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 349,10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 173,49 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Tyler Technologies betrug jüngst 16,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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