Tyler Technologies Aktie

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WKN: 917099 / ISIN: US9022521051

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Tyler Technologies-Investition im Blick 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tyler Technologies-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tyler Technologies-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Tyler Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Tyler Technologies-Aktie an diesem Tag bei 502,05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,918 Tyler Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tyler Technologies-Aktie auf 350,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 973,61 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 30,26 Prozent gleich.

Tyler Technologies wurde am Markt mit 14,22 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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