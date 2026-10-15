Tyler Technologies Aktie
WKN: 917099 / ISIN: US9022521051
|Tyler Technologies-Investition im Blick
|
15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tyler Technologies-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Tyler Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Tyler Technologies-Aktie an diesem Tag bei 502,05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,918 Tyler Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tyler Technologies-Aktie auf 350,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 973,61 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 30,26 Prozent gleich.
Tyler Technologies wurde am Markt mit 14,22 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tyler Technologies Inc.
Analysen zu Tyler Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tyler Technologies Inc.
|320,80
|-0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.