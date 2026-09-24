Tyler Technologies Aktie

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WKN: 917099 / ISIN: US9022521051

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Performance unter der Lupe 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tyler Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Tyler Technologies-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Tyler Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Tyler Technologies-Aktie 388,58 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,735 Tyler Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 332,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 557,57 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 8 557,57 USD, was einer negativen Performance von 14,42 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Tyler Technologies belief sich zuletzt auf 13,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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