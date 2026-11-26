Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Tyler Technologies-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Tyler Technologies-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 501,43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Tyler Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,943 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 420,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 381,63 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 381,63 USD entspricht einer negativen Performance von 16,18 Prozent.

Tyler Technologies war somit zuletzt am Markt 16,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at