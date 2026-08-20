S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tyler Technologies von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Tyler Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Tyler Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Tyler Technologies-Aktie bei 567,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,176 Tyler Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61,08 USD, da sich der Wert eines Tyler Technologies-Papiers am 19.08.2026 auf 346,88 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38,92 Prozent vermindert.

Tyler Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at