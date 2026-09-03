Tyler Technologies Aktie
WKN: 917099 / ISIN: US9022521051
|Profitable Tyler Technologies-Investition?
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tyler Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Tyler Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 488,10 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tyler Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,488 Tyler Technologies-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (374,88 USD), wäre das Investment nun 7 680,39 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 23,20 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Tyler Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 15,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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