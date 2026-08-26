S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tyson Foods-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Tyson Foods-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Tyson Foods-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,01 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tyson Foods-Aktie investiert, befänden sich nun 185,151 Tyson Foods-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tyson Foods-Aktie auf 57,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 585,08 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 585,08 USD entspricht einer Performance von +5,85 Prozent.

Jüngst verzeichnete Tyson Foods eine Marktkapitalisierung von 19,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at