S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tyson Foods von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Tyson Foods-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Tyson Foods-Papier 51,12 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,956 Tyson Foods-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 51,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,37 USD wert. Mit einer Performance von +1,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Tyson Foods jüngst 17,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at