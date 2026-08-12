Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
|Lukrative Tyson Foods-Anlage?
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tyson Foods von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurden Tyson Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Tyson Foods-Papier an diesem Tag 75,37 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,327 Tyson Foods-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,87 USD, da sich der Wert einer Tyson Foods-Aktie am 11.08.2026 auf 56,43 USD belief. Mit einer Performance von -25,13 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Tyson Foods belief sich jüngst auf 19,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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