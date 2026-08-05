S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tyson Foods von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Tyson Foods eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Tyson Foods-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Tyson Foods-Anteile bei 70,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Tyson Foods-Aktie investiert hätte, hätte er nun 142,572 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 374,68 USD, da sich der Wert einer Tyson Foods-Aktie am 04.08.2026 auf 58,74 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,25 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Tyson Foods zuletzt 20,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at