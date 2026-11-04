Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
|Rentabler Tyson Foods-Einstieg?
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tyson Foods von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Tyson Foods-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 67,18 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Tyson Foods-Aktie investiert hat, hat nun 1,489 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Tyson Foods-Aktien wären am 03.11.2026 84,79 USD wert, da der Schlussstand 56,96 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,21 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Tyson Foods belief sich zuletzt auf 19,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tyson Foods Inc.
Analysen zu Tyson Foods Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tyson Foods Inc.
|53,20
|-1,04%