Tyson Foods Aktie

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WKN: 870625 / ISIN: US9024941034

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Rentabler Tyson Foods-Einstieg? 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tyson Foods von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Tyson Foods eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Tyson Foods-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 67,18 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Tyson Foods-Aktie investiert hat, hat nun 1,489 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Tyson Foods-Aktien wären am 03.11.2026 84,79 USD wert, da der Schlussstand 56,96 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,21 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Tyson Foods belief sich zuletzt auf 19,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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