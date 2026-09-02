Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
|Lohnende Tyson Foods-Investition?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tyson Foods-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Tyson Foods-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Tyson Foods-Papier an diesem Tag bei 78,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Tyson Foods-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,274 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (55,06 USD), wäre die Investition nun 70,15 USD wert. Damit wäre die Investition um 29,85 Prozent gesunken.
Tyson Foods wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,06 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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