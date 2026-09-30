S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tyson Foods-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Tyson Foods-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde die Tyson Foods-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Tyson Foods-Aktie betrug an diesem Tag 78,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,668 Tyson Foods-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 50,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 645,81 USD wert. Das entspricht einem Minus von 35,42 Prozent.

Tyson Foods war somit zuletzt am Markt 17,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at