Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
|Langfristige Anlage
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16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tyson Foods-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 16.09.2025 wurden Tyson Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 184,026 Tyson Foods-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 9 670,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,55 USD belief. Mit einer Performance von -3,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Tyson Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 18,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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