S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Uber eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Uber-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 46,63 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Uber-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,445 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Uber-Papiers auf 69,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 484,45 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 48,45 Prozent gleich.

Am Markt war Uber jüngst 141,97 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz der Uber-Aktie fand am 10.05.2019 an der Börse NYSE statt. Zum Börsendebüt der Uber-Aktie wurde der Erstkurs mit 42,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at