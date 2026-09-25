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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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Uber-Investition 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Uber eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Uber-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 46,63 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Uber-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,445 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Uber-Papiers auf 69,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 484,45 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 48,45 Prozent gleich.

Am Markt war Uber jüngst 141,97 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz der Uber-Aktie fand am 10.05.2019 an der Börse NYSE statt. Zum Börsendebüt der Uber-Aktie wurde der Erstkurs mit 42,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com

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28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
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