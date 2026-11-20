Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Uber gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Uber-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Uber-Aktie bei 44,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,261 Uber-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Uber-Papiers auf 65,60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,32 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,32 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Uber belief sich zuletzt auf 140,30 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Uber-Aktie an der Börse NYSE war der 10.05.2019. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Uber-Aktie auf 42,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at