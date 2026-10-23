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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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Rentabler Uber-Einstieg? 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Uber-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Uber-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Uber-Aktie letztlich bei 45,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Uber-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 219,732 Anteilen. Die gehaltenen Uber-Anteile wären am 22.10.2026 15 176,88 USD wert, da der Schlussstand 69,07 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 51,77 Prozent.

Uber wurde am Markt mit 137,99 Mrd. USD bewertet. Am 10.05.2019 wurden Uber-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Uber-Papier bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BigTunaOnline / Shutterstock.com

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28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
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