Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Lukrativer Uber-Einstieg?
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13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Uber-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Uber-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Uber-Aktie bei 52,24 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Uber-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 191,424 Uber-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Uber-Papiers auf 69,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 231,24 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 32,31 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Uber eine Börsenbewertung in Höhe von 144,27 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Uber-Papiere fand am 10.05.2019 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Uber-Aktie bei 42,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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