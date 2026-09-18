Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Investmentbeispiel
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uber von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Uber-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Uber-Aktie an diesem Tag bei 46,51 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,150 Uber-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Uber-Papiers auf 70,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,38 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,38 Prozent angezogen.
Alle Uber-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 144,67 Mrd. USD. Die Uber-Aktie ging am 10.05.2019 an die Börse NYSE. Damals wurde der erste Kurs des Uber-Papiers bei 42,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
Aktien in diesem Artikel
|Uber
|61,32
|-0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.