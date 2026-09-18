S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uber von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Uber-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Uber-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Uber-Aktie an diesem Tag bei 46,51 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,150 Uber-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Uber-Papiers auf 70,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,38 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,38 Prozent angezogen.

Alle Uber-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 144,67 Mrd. USD. Die Uber-Aktie ging am 10.05.2019 an die Börse NYSE. Damals wurde der erste Kurs des Uber-Papiers bei 42,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at