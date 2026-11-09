UDR Aktie

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WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049

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Langfristige Performance 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UDR von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in UDR eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das UDR-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34,47 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die UDR-Aktie investierten, hätten nun 290,107 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des UDR-Papiers auf 36,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 612,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,12 Prozent zugenommen.

UDR war somit zuletzt am Markt 11,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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