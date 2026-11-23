UDR Aktie
WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049
|Lukrativer UDR-Einstieg?
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UDR von vor 3 Jahren eingefahren
Das UDR-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,13 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die UDR-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30,184 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des UDR-Papiers auf 35,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 070,03 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,00 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von UDR belief sich jüngst auf 11,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UDR Inc
Analysen zu UDR Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UDR Inc
|32,46
|0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.