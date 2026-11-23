Bei einem frühen UDR-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das UDR-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,13 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die UDR-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30,184 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des UDR-Papiers auf 35,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 070,03 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,00 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von UDR belief sich jüngst auf 11,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at