UDR Aktie
WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049
|Frühe Investition
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel hätte eine Investition in UDR von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das UDR-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die UDR-Aktie bei 37,56 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die UDR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,624 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 33,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 902,56 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 9,74 Prozent gleich.
UDR war somit zuletzt am Markt 10,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UDR Inc
Analysen zu UDR Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UDR Inc
|29,38
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.