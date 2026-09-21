S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel hätte eine Investition in UDR von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in UDR-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das UDR-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die UDR-Aktie bei 37,56 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die UDR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,624 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 33,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 902,56 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 9,74 Prozent gleich.

UDR war somit zuletzt am Markt 10,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at