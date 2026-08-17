UDR Aktie

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WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049

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UDR-Investmentbeispiel 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UDR-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen UDR-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die UDR-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das UDR-Papier an diesem Tag 36,36 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 275,028 UDR-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 10 434,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,35 Prozent gesteigert.

UDR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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