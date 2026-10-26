UDR Aktie
WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049
|UDR-Performance im Blick
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UDR-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden UDR-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,977 UDR-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des UDR-Papiers auf 35,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,70 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 106,70 USD, was einer positiven Performance von 6,70 Prozent entspricht.
UDR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,49 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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