S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UDR von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in UDR-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 28.09.2023 wurden UDR-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 35,67 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 280,348 UDR-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 33,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 486,96 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,13 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete UDR eine Marktkapitalisierung von 10,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at