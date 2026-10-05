UDR Aktie
WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049
|Performance im Blick
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust hätte eine UDR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die UDR-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der UDR-Aktie betrug an diesem Tag 53,53 USD. Bei einem UDR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,868 UDR-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 62,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,27 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 37,85 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von UDR bezifferte sich zuletzt auf 10,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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