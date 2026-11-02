UDR Aktie

UDR ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
UDR-Anlage im Blick 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust hätte eine UDR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in UDR-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem UDR-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das UDR-Papier bei 55,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die UDR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,116 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 643,48 USD, da sich der Wert eines UDR-Papiers am 30.10.2026 auf 35,52 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 35,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von UDR bezifferte sich zuletzt auf 11,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UDR Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu UDR Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UDR Inc 31,76 0,03% UDR Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen