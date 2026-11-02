S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust hätte eine UDR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in UDR-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem UDR-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das UDR-Papier bei 55,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die UDR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,116 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 643,48 USD, da sich der Wert eines UDR-Papiers am 30.10.2026 auf 35,52 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 35,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von UDR bezifferte sich zuletzt auf 11,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at