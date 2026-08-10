UDR Aktie
WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049
|Lohnender UDR-Einstieg?
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in UDR von vor 5 Jahren angefallen
Am 10.08.2021 wurde das UDR-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 53,75 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die UDR-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18,605 UDR-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 38,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 714,60 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,54 Prozent abgenommen.
Insgesamt war UDR zuletzt 12,33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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