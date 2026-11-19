Vor Jahren in Ulta Beauty eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Ulta Beauty-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 409,27 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,443 Ulta Beauty-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 648,51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 584,55 USD wert. Mit einer Performance von +58,46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Ulta Beauty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at