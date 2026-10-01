S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Ulta Beauty-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.10.2021 wurde die Ulta Beauty-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 368,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,272 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 148,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 546,17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,40 Prozent angezogen.

Ulta Beauty markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at