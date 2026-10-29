Ulta Beauty Aktie

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WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031

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Langfristige Investition 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Ulta Beauty-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 29.10.2021 wurde das Ulta Beauty-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 367,36 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ulta Beauty-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,722 Ulta Beauty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ulta Beauty-Aktie auf 619,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 685,65 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 68,56 Prozent vermehrt.

Ulta Beauty markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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