Vor Jahren in Ulta Beauty eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Ulta Beauty-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 399,53 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25,029 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 084,90 USD, da sich der Wert eines Ulta Beauty-Anteils am 25.11.2026 auf 642,64 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 60,85 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ulta Beauty bezifferte sich zuletzt auf 27,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at