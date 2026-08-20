S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Under Armour von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Under Armour-Aktie Investoren gebracht.

Am 20.08.2025 wurde das Under Armour-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,493 Under Armour-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 5,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,34 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,34 Prozent angezogen.

Alle Under Armour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at