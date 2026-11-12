Under Armour Aktie

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WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072

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Langfristige Performance 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Under Armour-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Under Armour-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Under Armour-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Under Armour-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,81 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, befänden sich nun 20,790 Under Armour-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Under Armour-Aktien wären am 11.11.2026 104,16 USD wert, da der Schlussstand 5,01 USD betrug. Mit einer Performance von +4,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Under Armour wurde am Markt mit 2,22 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images

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