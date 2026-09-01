Under Armour Aktie

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WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062

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Performance im Blick 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Under Armour-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Under Armour-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,011 Under Armour-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 138,10 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 31.08.2026 auf 4,93 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 138,10 USD entspricht einer negativen Performance von 86,19 Prozent.

Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,12 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Under Armour Inc When Issued 4,11 -3,29% Under Armour Inc When Issued

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