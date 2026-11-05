Under Armour Aktie

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WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072

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Under Armour-Performance im Blick 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Under Armour-Aktien gewesen.

Under Armour-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Under Armour-Anteile bei 30,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Under Armour-Papier investiert hätte, befänden sich nun 324,675 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 873,38 USD, da sich der Wert einer Under Armour-Aktie am 04.11.2026 auf 5,77 USD belief. Damit wäre die Investition um 81,27 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Under Armour belief sich zuletzt auf 2,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images

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