Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
|Under Armour-Investmentbeispiel
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Under Armour-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,98 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Under Armour-Papier investiert hätte, befänden sich nun 417,014 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 4,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 018,35 USD wert. Damit wäre die Investition 79,82 Prozent weniger wert.
Under Armour war somit zuletzt am Markt 2,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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