Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
|Profitable Under Armour-Investition?
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Under Armour-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Under Armour-Papier bei 20,79 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Under Armour-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,810 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21,45 USD, da sich der Wert einer Under Armour-Aktie am 30.09.2026 auf 4,46 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 78,55 Prozent verkleinert.
Under Armour erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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