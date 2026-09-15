S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Under Armour-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Under Armour-Anteile an diesem Tag bei 6,71 USD. Bei einem Under Armour-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,903 Under Armour-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73,17 USD, da sich der Wert einer Under Armour-Aktie am 14.09.2026 auf 4,91 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,83 Prozent verringert.

Under Armour war somit zuletzt am Markt 2,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at